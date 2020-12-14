وزير الاقتصاد الألماني: فشلنا في السيطرة على فيروس كوفيد-19

أقر وزير الاقتصاد الألماني بأن فيروس كورونا "بات خارجا عن السيطرة"، مشيراً إلى أن السبب في ذلك هو فشل الإغلاق العام الذي فرضته الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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جاء ذلك في أعقاب إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء الأحد، تشديد إجراءات مكافحة انتشار الفيروس وفرض إغلاق عام أكثر صرامة حتى 10 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال بيتر ألتماير في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك"، الاثنين، إنّ ألمانيا تشهد ارتفاعا في أعداد المصابين والوفيات، مشيرا أنّ هذا الوضع جاء نتيجة "إغلاق عام فاشل" تم فرضه في البلاد.

ووصف الإغلاق العام الذي فرضته الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم وأغلقت على خلفيته المطاعم والحانات وأماكن الترفيه فقط بأنه "كان مخففا".

وأضاف: "أتمنى أن نتجنب جمودا اقتصاديا كاملا مع قدوم الموجة الثانية من الجائحة".

وأقرت ألمانيا إغلاقا عاما "أكثر صرامة" يبدأ 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري حتى 10 يناير، ويشمل إغلاق المدارس وصالونات التجميل، ومنع شرب الكحول في الأماكن العامة، إضافة إلى الحد من عمل المتاجر إذ ستقتصر على مقدمي الخدمات الحيوية.

وتفرض التدابير الجديدة التي تتزامن مع موسم أعياد الميلاد ورأس العام الميلادي على أصحاب الأعمال السماح للموظفين بالعمل من المنازل أو الحصول على إجازات.

وسجلت ألمانيا حتى صباح الاثنين، أكثر من مليون و300 ألف إصابة بفيروس كورونا وما يزيد عن 22 ألفا و400 وفاة، حسب موقع "وورلد ميتر" المعني برصد تطورات الجائحة حول العالم.

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