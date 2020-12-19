المهاجرون غير النظاميين في فرنسا يتظاهرون مطالبين بحقوقهم

تظاهر آلاف المهاجرين غير القانونيين في جميع أنحاء فرنسا الجمعة للمطالبة بتسوية أوضاعهم فيما زادت الأزمة الصحية من معاناتهم.

وبعد التجمعات التي ضمت آلاف الأشخاص في أيار/مايو وحزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر، شارك الآلاف الجمعة في هذا اليوم الرابع للتعبئة في حوالى خمسين مدينة بينها بوردو ومرسيليا وستراسبورغ.

وذكر صحافي في وكالة فرانس برس أن أكثر من ألف من هؤلاء المهاجرين السريين معظمهم من إفريقيا، تظاهروا بشكل سلمي في باريس تحت مراقبة قوة كبيرة جدا للشرطة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "المهاجرون بلا وثائق في خطر" و"الجهد الوطني هو نحن". كما رفعوا مشاعل تكريما لذكرى المهاجرين الذين ماتوا في المنفى.

وقال سيبي أحمادة العضو في تجمع المهاجرين السريين في مونتروي "نحن هنا من أجل جميع المهاجرين غير القانونيين في فرنسا". وأضاف "خلال كوفيد-19 نحن من نقوم بكل الأعمال، وقمنا بتنظيف المستشفيات بينما ينعم الذين لديهم عمل لوقت قصير بالدفء في بيوتهم"، معتبرا أن "الحكومة نسيتنا ".

من جهته، قال المالي لاسانا (50 عاما) المقيم بطريقة غير قانونية في فرنسا منذ 19 عاما "بما أننا لا نملك وثائق يقوم أرباب العمل باستغلالنا وعندما يريدون لا يدفعون لنا أموالا". وأضاف أنه يعمل في قطاع "البناء يوما هنا وأسبوعا هناك مقابل أربعين يورو فقط أحيانا".

أما فرناندا ماروتشيللي من اتحاد جمعيات التضامن مع جميع المهاجرين (فاستي)، فأكدت أن "هؤلاء الأشخاص الذين يعملون في مهن أساسية يشعرون بالظلم وأن هذا الحرمان من الحقوق لا يطاق".

وأصدرت الحكومة الفرنسية في ايلول/سبتمبر تعليمات إلى إدارات المناطق لتسهيل تجنيس الرعايا الأجانب الذين تم حشدهم على خط المواجهة أثناء الوباء.

ويقدر عدد المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية في فرنسا بين 30 ألفا و600 ألف.