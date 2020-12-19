الولايات المتحدة تغلق قنصليتيها في روسيا

أغلقت الولايات المتحدة، السبت، قنصليتيها بمدينتي فلاديفوستوك وكاترينبرج في روسيا إلى إشعار آخر، وسط توتر في العلاقات بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية عند إعلان الإغلاق، إنها "اتخذت القرار بهدف تحسين عمل البعثة الدبلوماسية".

وفي مارس/ آذار الماضي، تم إغلاق القنصلية في فلاديفوستوك لفترة بسبب جائحة فيروس كورونا، فيما كانت القنصلية في كاترينبرج تعمل في وضع محدود.

وتأتي هذه الخطوة "ردا على المشاكل المستمرة التي يواجهها طاقم البعثة الأمريكية بعد السقف الذي حددته روسيا للبعثة الأمريكية في 2017، والمأزق الناجم عن ذلك مع روسيا بشأن التأشيرات الدبلوماسية"، حسب شبكة "سي إن إن".

والجمعة، رجح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مسؤولية روسيا عن هجمات إلكترونية غير مسبوقة، استهدفت وكالة فيدرالية في الولايات المتحدة، وهو ما نفته موسكو.

وفي وقت سابق، أفادت "سي إن إن" أن 10 دبلوماسيين أمريكيين يعملون في القنصليتين سينقلون إلى السفارة في موسكو، بينما سيفقد 33 موظفا محليا وظائفهم.

وبذلك، أصبحت السفارة في موسكو هي الممثلية الدبلوماسية الوحيدة للولايات المتحدة في روسيا.