لندن تمنع احتفالات عيد الميلاد لمواجهة كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلغاء احتفالات عيد الميلاد وإغلاق المتاجر في لندن وجنوب إنكلترا بداية من الأحد، بالتزامن مع انتشار "سلالة جديدة من فيروس كورونا سريعة التفشي".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جونسون السبت بعد حضوره اجتماعا وزاريا طارئا لبحث استراتيجية احتواء وباء كورونا، في ظل تسارع في وتيرة انتشار السلالة الجديدة من كورونا، وفق السلطات الصحية.

وفي وقت سابق السبت، أعلن كبير الأطباء في بريطانيا كريس ويتي، أن "طفرة جديدة من فيروس كورونا تم الكشف عنها في بلاده، وتنتشر بسرعة كبيرة".

وأضاف ويتي أن "السلطات الطبية البريطانية نبهت منظمة الصحة العالمية بسرعة تفشي الطفرة الجديدة وتواصل تحليل المعطيات الواردة لتحسين فهمها للواقع".

وقال جونسون إن "تجمعات عيد الميلاد لا يمكن أن تتم، وعلى المتاجر التي تبيع سلعاً غير أساسية في لندن وجنوب إنكلترا، الإغلاق، لاحتواء تفشي الوباء".

وأوضح جونسون أن "العاصمة لندن ومقاطعات جنوبية من إنكلترا ستنتقل من مستوى الطوارئ الثالث إلى الرابع، الذي يتطلب إغلاق كل المتاجر غير الأساسية، وصالونات الحلاقة، و"أماكن الترفيه" المغلقة، وذلك اعتبارا الأحد".

وحتى مساء السبت، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، في بريطانيا 67 ألفاً و75 شخصاً ، بينما تجاوزت الإصابات مليونين و4 آلاف ، بحسب موقع "وورلد ميتر" المعني برصد ضحايا الوباء بالعالم.