برلين تستعيد 15 من رعاياها كانوا بمعسكرات في سوريا

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الأحد، إن بلاده تمكنت من استعادة 15 من رعاياها، كانوا بمخيمات شمال شرقي سوريا، لأسباب إنسانية.

ولم يذكر ماس المزيد من المعلومات عن 3 نساء و12 طفلا، أعيدوا إلى ألمانيا، السبت.

وأفادت صحيفة بيلد أم سونتاج الألمانية، أن النساء الثلاث، غادرن ألمانيا خلال السنوات الأخيرة، للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وكشفت الصحيفة عن أسماء النساء، وهن: مروة، وياسمين، وليونورا.

وذكر مكتب المدعي العام الفدرالي الألماني، الأحد، أن مواطنة ألمانية تدعى ليونورا، تم اعتقالها فور وصولها إلى مطار فرانكفورت، وقالت "تم توجيه اتهامات إليها بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وقال ماس إنه "شعر بالارتياح الشديد"، لعودة الأطفال وأمهاتهم، وإن ألمانيا نظمت عملية استرجاعهم مع فنلندا، التي أعادت 6 أطفال وامرأتين.

وأضاف: "هؤلاء حالات إنسانية، وخاصة الأيتام، وحالات الأطفال الحرجة، التي كانت في أمس الحاجة إلى الرحيل".

وتابع الوزير الألماني: "تعطينا هذه الأخبار الجيدة قبل عيد الميلاد، الكثير من الثقة أننا سنتمكن من استعادة المزيد".