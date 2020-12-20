من بريطانيا إلى العالم.. سلالة كورونا سريعة الانتشار

حذرت منظمة الصحة العالمية، الأحد، من انتشار سريع للسلالة الجديدة من فيروس كورونا حول العالم، وذلك على خلفية رصد حالات لها في هولندا والدنمارك وأستراليا، فيما قررت 3 دول أخرى تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا.

وقالت المسؤولة الفنية في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن "السلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة في جنوب شرق إنجلترا، قد تم رصد حالات لها في الدنمارك وهولندا وأستراليا".

وأضافت كيركوف: "نحن نتفهم أنه تم تحديد هذا المتغير (السلالة) أيضًا في الدنمارك وهولندا وهناك حالة واحدة في أستراليا ولم تنتشر هناك".

ورداً على سؤال حول مكان نشأة المتغير أو السلالة الجديدة، قالت: "حسب المعلومات التي قدمتها المملكة المتحدة لنا، إما في جنوب شرق إنجلترا أو في لندن".

وأضافت مسؤولة منظمة الصحة العالمية أن "المملكة المتحدة حددت وجود المتغير الجديد في سبتمبر/ أيلول الماضي، ومن ثم بدأ بالانتشار في جنوب شرق إنجلترا منذ ذلك الوقت".

وقالت كيركوف إنه "من المثير للقلق أن الفيروس ينتشر، وأن لديه الكثير من الطفرات".

وأوضحت "نحن نتفهم أن الفيروس لا يسبب مرضًا أكثر خطورة من المعلومات الأولية التي شاركتها (المملكة المتحدة) معنا".

ورأت المسؤولة الفنية في منظمة الصحة العالمية أنه "كلما طال انتشار هذا الفيروس، زادت فرص تغييره، لذلك نحتاج حقًا إلى القيام بكل ما في وسعنا الآن لمنع الانتشار".

وقبل ساعات، أعلنت هولندا حظر الرحلات الجوية من بريطانيا، حتى نهاية العام على الأقل، لمنع انتقال السلالة الجديدة.

وفي خطوة مماثلة، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، في تصريح صحفي، إن حظر الرحلات الجوية لمدة 24 ساعة سيبدأ من منتصف الليل "من باب الاحتياط".

وأضاف: "هناك العديد من الأسئلة حول هذه السلالة الجديدة وما إذا كانت موجودة بالفعل في البر الرئيسي".

في سياق متصل، أصبحت إيطاليا ثالث دولة تعلن تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد هولندا وبلجيكا، فيما تدرس إسرائيل وألمانيا اتخاذ قرار مماثل.

وكتب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على صفحته بفيسبوك، قائلا: "المملكة المتحدة دقت ناقوس الخطر بشأن شكل جديد من كورونا سيكون نتيجة طفرة في الفيروس".

وأضاف المسؤول الإيطالي: "نحن كحكومة لدينا واجب حماية الإيطاليين، لهذا السبب، بعد إخطار لندن، نحن على وشك التوقيع على إجراء لتعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا العظمى، وأولويتنا حماية أبناء بلدنا"، دون أن حدد موعد بدء تنفيذ هذا الإجراء.

بدورها، أعلنت الحكومة الألمانية أنها تدرس الحد من الرحلات الجوية من بريطانيا أو توقيفها، بحسب وكالة أنباء "د ب أ" اليوم.

ونقلت الوكالة عن مسؤول ألماني رفيع المستوى قوله إن فرض قيود على الرحلات الجوية من بريطانيا هو "خيار جادّ".

والسبت، فرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إجراءات إغلاق صارمة جديدة في لندن وجنوب شرق إنجلترا في محاولة لإبطاء تقدم الفيروس.

ولتبرير إعادة فرض الإغلاق، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد: "السلالة الجديدة من كورونا خرجت عن السيطرة، هناك تدابير.. قد تستمر حتى توزيع لقاح".

وفي وقت سابق، حذرت الحكومة البريطانية منظمة الصحة العالمية (WHO)، من قدرة السلالة الجديدة على زيادة سرعة انتشار الفيروس، كما أوضحت أنها أصابت 60% من الحالات الموجودة في لندن.

وتمكن العلماء من اكتشاف آلاف الطفرات المختلفة في عينات الفيروس المسببة لمرض (كوفيد-19)، لكن رغم اختلافها، لم تثبت هذه التغيرات أي تأثير على سرعة انتقال العدوى، أو مدى خطورة الأعراض.

وحتى مساء الأحد، تجاوزت الإصابات عالميا 76 مليونا و771 ألفا، توفي منهم مليون و694 ألفا و659، وتعافى 53 مليونا و887 ألفا و513، حسب موقع "وورلد وميتر".