ألمانيا: طلب اليونان فرض حظر أسلحة على تركيا "غير صائب"

اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الثلاثاء، أنّ طلب فرض حظر أسلحة على تركيا، "غير صائب".

وأوضح ماس في تصريحات لقناة ألمانية، أنّ طلب اليونان من الاتحاد الأوروبي فرض حظر أسلحة على تركيا بسبب تطورات شرق المتوسط، "ليس صائبا من الناحية الاستراتيجية".

وقبل أيام أعلنت اليونان أنها طرحت عدة مرات مسألة فرض حظر أسلحة على تركيا، ضمن أجندة الاتحاد الأوروبي.

وأردف ماس قائلًا: "تركيا الشريك في حلف الناتو اشترت الصواريخ من روسيا عندما لم تستطع الحصول عليها من الولايات المتحدة".

وفي 14 ديسمبر/كانون أول الجاري، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على تركيا، على خلفية شراء أنقرة منظومة صواريخ "إس 400" الروسية للدفاع الجوي.

وأشار الوزير الألماني إلى أنه لم يفقد الأمل بحل الأزمة شرقي البحر المتوسط عبر السبل الدبلوماسية.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توترا مع مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل، فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.