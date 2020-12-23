صحيفة فرنسية: الطائرات المسيرة أصبحت رمز ا لقوة تركيا المتصاعدة

كتبت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، أن الطائرات المسلحة المسيرة باتت رمزا لقوة تركيا المتصاعدة واستقلالها المتنامي.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته الأربعاء، إن طائرات "بيرقدار تي بي 2" المسلحة المسيرة، موثوقة ويستخدمها الجيش التركي المتمرس.

وأفادت بأن الطائرات المسيرة غدت مفتاح النجاح لأنقرة، مشيرةً أنها استخدمتها في العراق وسوريا وليبيا والقوقاز.

وأكدت أن هذه الطائرات لعبت دورا مهما في السياسة الخارجية التركية، وأنها كانت سببا في فقدان منظمة "بي كا كا" الإرهابية لقوتها.

ولفتت إلى أن "بيرقدار تي بي 2" يمكنها الطيران لمدة 27 ساعة، وتكلفتها أقل من المسيرات المسلحة الأمريكية.

وأوضحت أن المسيرة التركية نفذت استعراضا للقوة في شمال غربي سوريا خلال شباط / فبراير الماضي.