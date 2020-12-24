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رئيسة وزراء اسكتلندا: حان الوقت لتصبح بلادنا "دولة أوروبية مستقلة"

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 24.12.2020 20:26
رئيسة وزراء اسكتلندا: حان الوقت لتصبح بلادنا دولة أوروبية مستقلة

اعتبرت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن الخميس أن الوقت حان لتصبح اسكتلندا، وهي مقاطعة بريطانية، "دولة أوروبية مستقلة"، في أعقاب التوصل لاتفاق تجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكتبت ستورجن في تغريدة "بريكست يتحقق عكس إرادة شعب اسكتلندا"، التي صوتت بنسبة 62% ضدّ الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى أنه "لا يمكن لأي اتفاق على الإطلاق أن يعوّض عمّا أخذه بريكست منا".

وتابعت أن "الوقت حان لنرسم مستقبلنا الخاص كدولة أوروبية مستقلة"، فيما ترفض لندن السماح لاسكتلندا بعقد استفتاء جديد على الاستقلال.

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