إصابات في إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين

أعلنت السلطات الألمانية، السبت، إصابة 4 أشخاص بجروح إثر حادث إطلاق نار في العاصمة برلين، بحسب إعلام محلي.

ونقلت إذاعة "دويتشه فيه" الألمانية عن متحدث باسم الشرطة (لم تذكر اسمه) قوله إن 4 أشخاص أصيبوا بجروح إثر مشاجرة وإطلاق نار شارك فيها عدة أشخاص في مقاطعة "كروزبيرج".

وأضافت المتحدثة أنه لا يوجد مؤشر على وجود دافع سياسي وراء الحادث لكن الوضع لا يزال غير واضح.

وأوضح المصدر أن المتورطين بالحادثة لاذوا بالفرار على الفور إلى جهة غير معلومة وأن الشرطة تبحث عنهم.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" أن الحادثة وقعت بالقرب من مكاتب حزب اليسار الديمقراطي الاجتماعي (SPD).