الشرطة الألمانية تحقق في مقتل إمام مسجد باعتداء من قبل ملثمين

كشفت الشرطة المحلية بألمانيا، السبت، أنها تجري تحقيقات بملابسات مقتل إمام مسجد تعرض لاعتداء بالضرب من قبل رجلين ملثمين في ولاية بادن- فودينبرغ (جنوب).

ووصفت شرطة مدينة أولم، في بيان نشرته عبر توتير، الحادثة بأنها "جريمة مروّعة أربكت أجواء الاحتفال بأعياد الميلاد بمدينة إيبرسباخ الصغيرة الواقعة في ولاية بادن- فورتنبرغ الألمانية"، دون ذكر اسم الضحية.

والاثنين، تعرض إمام من أصول باكستانية ( 26 عامًا) إلى هجوم من قبل مجهولين خلال قيامه بنزهة برفقة زوجته في الهواء الطلق، أسفر عن مقتله إثر تعرضه "لضرب عنيف في منطقة الرأس"، بحسب المصدر نفسه.

وأوضحت بيانات شرطة مدينة أولم أن "وحدات الإسعاف لم تتمكن من إنقاذ الرجل الذي توفي في مسرح الجريمة".

وكشف البيان أن "تشريح الجثة أكد أن سبب الوفاة هو التعرض لضربات عنيفة في منطقة الرأس".

وأكدت شرطة أولم أنها "تحقق في جميع الاتجاهات"، في إشارة إلى احتمالية وجود دوافع عنصرية للجريمة التي وصفتها بـ"البشعة".

كما طالبت شرطة المدينة من المواطنين، الذين كانوا في موقع الجريمة، الاتصال بالمراكز الأمنية والإدلاء بشهادتهم.

وحول الحادثة، قالت زوجة الضحية للمحققين إن "رجلين ملثمين هاجما زوجها ووجها له ضربات متتالية في منطقة الرأس"، بحسب التلفزيون الألماني "دويتشه فيله".

وأكدت أن "زوجها كان يؤم المصلين في مسجد شتوتغارت".

ونقل التلفزيون الألماني "دويتشه فيله" عن عمدة إبيرسباخ آن دير فيلس (مقاطعة غوبينغن)، إيبرهارد كيلر، قوله إننا "نعرب عن تضامننا مع أسرة الضحية".

وطلب من سكان مدينة بادن فورتمبيرغ "عدم المشاركة في التكهنات، وإذا أمكن، دعم أعمال التحقيق التي تقوم بها الشرطة".