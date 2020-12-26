فرنسا تعلن تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة لكوفيد-19 على أراضيها

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل إصابة مواطن بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الجمعة، إن هذه هي أول إصابة بالسلالة الجديدة في فرنسا، وأن المصاب عائد من بريطانيا حديثا.

وقالت إنه تم تسجيل الإصابة في مدينة "تور" لدى رجل قدم من لندن يوم 19 ديسمبر /كانون أول الجاري، وهو تحت الحجر الصحي الآن وبحالة جيدة، حسب البيان.

يذكر أن السلطات البريطانية أعلنت الأسبوع الماضي اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة أكبر، لكنها ليست أكثر شدة من السلالة السابقة من الفيروس ولا تتطلب علاجا مختلفا.

وبعد اكتشاف السلالة الجديدة أعلن عدد من الدول تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا وفرض قيود إضافية على المسافرين القادمين من المملكة.