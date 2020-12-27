أوروبا تطلق حملة تلقيح شاملة ضد فيروس كورونا

أطلقت دول الاتحاد الأوروبي، الأحد، رسميا حملة تلقيح منسقة ضد فيروس كورونا تستهدف 450 مليون شخص من البالغين.

وبدأ اللقاح الذي طورته شركتي فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية بالوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الماضي، بحسب وكالة أسوشييتد برس.

وذكرت الوكالة أن حملة التطعيم بدأت صباح الأحد للعاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن وبعض السياسيين البارزين لطمأنة الجمهور بأن التطعيمات آمنة.

وتعد دول الاتحاد الأوروبي من أوائل المناطق وأشدها انتشارا لفيروس كورونا في العالم، وعلى رأسها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

ومنذ بدء انتشار الجائحة، بلغت حصيلة إصابات كورونا في دول الاتحاد الأوروبي 16 مليون شخص، وأكثر من 336 ألف وفاة.