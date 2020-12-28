زلزال بقوة 5,2 درجة يضرب كرواتيا ملحقاً ضرراً ببعض المباني

ضرب زلزال قوته 5,2 درجات وسط كرواتيا وحدد مركزه قرب العاصمة زغرب صباح الإثنين، بحسب ما أفاد مركز أوروبا والبحر المتوسط لعلم الزلازل، بينما تفيد معلومات أولية أنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

ويقع مركز الزلزال على بعد 49 كيلومترا جنوب شرق زغرب (700 ألف نسمة) وعلى بعد 13 كيلومترا جنوب غرب سيسيك (35 ألف نسمة) بحسب المصدر نفسه.

وشعر السكان بالزلزال عند الساعة 06,28 (05,28 ت غ).

وقال رئيس بلدية بيترينييه دارينكو دومبوفيتش لمحطة "إن 1" التلفزيونية الإقليمية "الناس في الشوارع، هناك ذعر. هناك مبان متضررة بشدة، لذلك يخشى المواطنون العودة إلى الداخل" مضيفا أن مبنى البلدية تضرر.

وزار رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش المنطقة المتضررة الإثنين لإظهار "الدعم للمواطنين" إلى جانب الرئيس زوران ميلانوفيتش.

وأوضح بلينكوفيتش للصحافيين إنه تم نشر فرق الحماية المدنية والجيش لمساعدة السكان المحليين وإزالة الحطام.

وقال كريسيمير كوك رئيس معهد رصد الزلازل الكرواتي للتلفزيون الوطني (إتش آر تي) "لم نبلّغ بالأضرار حتى الآن" مضيفا أن قوة الزلزال بلغت 5 درجات.

وأفادت وسائل إعلام بحدوث أضرار طفيفة في سيسيك حيث انهارت واجهات مبان.

وضرب زلزال بقوة 5,3 درجات على مقياس ريختر العاصمة الكرواتية في آذار/مارس وتسبب في أضرار مادية جسيمة.

والبلقان منطقة نشاط زلزالي قوي وهي تشهد هزات أرضية متكررة.