سبعة قتلى على الأقل في زلزال مدمر وسط كرواتيا

ضرب زلزال قوي وسط كرواتيا ظهر الثلاثاء قُتل فيه سبعة أشخاص على الأقل وأدى إلى انهيار أبنية في مدينة بيترينيا فيما فرق الإغاثة تواصل عملها بحثا عن ناجين.

وشعر بالهزات السكان في مناطق بعيدة مثل فيينا فيما تركزت الأضرار في بيترينيا الواقعة على مسافة 50 كيلومترا جنوب العاصمة الكرواتية زغرب.

وقال مسؤولون لوسائل إعلام محلية إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بينهم فتاة تبلغ 12 عاما في بيترينيا وخمسة في بلدة غلينا القريبة، بالاضافة الى 20 جريحا.

وفي الوقت الذي كانت فرق الإغاثة تجرف الركام، تجمع بعض السكان المسنين في حديقة في وسط بيترينيا حاملين بطانيات وأعربوا عن خشيتهم من العودة إلى منازلهم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش إنه سيتم إحضار حاويات لإيواء الأشخاص الذين تشكل منازلهم خطرا، في حين أن الثكنات العسكرية قد تستقبل السكان أيضا.

وقال بلينكوفيتش فيما كان يقوم بتقييم الحطام في بيترينيا التي يبلغ عدد سكانها حوالى 20 ألف شخص "المكان ليس آمنا. الأمر واضح وضوح الشمس".

وقال رئيس بلدية المدينة دارينكو دومبوفيتش إن روضة أطفال "لحسن الحظ أنها كانت خالية" من بين الأبنية التي انهارت جراء قوة الزلزال.

كما ترك المستشفى المحلي بدون تدفئة وكهرباء واستخدمت الهواتف المحمولة للإضاءة، وفقا لصور بثتها محطة "إن 1" التلفزيونية.

وقال دومبوفيتش للإذاعة الوطنية في وقت سابق من اليوم "هناك دمار هائل في المدينة. نحن ننقذ الناس وننقذ الأرواح. هناك قتلى ومفقودون ومصابون... إنها كارثة".

زلزالان:

وكان زلزال أقل شدة ضرب الاثنين المنطقة نفسها وتسبب بأضرار مادية طفيفة.

وزلزال الثلاثاء من أقوى الزلازل التي ضربت كرواتيا منذ أربعينيات القرن الماضي.

وسجل مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند الساعة 11,30 بتوقيت غرينتش وشعر به على بعد حوالى خمسين كيلومترا سكان زغرب حيث تساقطت أجزاء من سقوف المنازل وهرع السكان مذعورين إلى الشوارع.

وشعر سكان الدول المجاورة بالزلزالين، لا سيما صربيا وسلوفينيا وصولا إلى العاصمة النمسوية فيينا.

وأغلقت محطة كرسكو النووية في سلوفينيا وقائيا الثلاثاء بسبب الزلزال على ما أفاد ناطق باسم الموقع وكالة فرانس برس من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكرسكو التي شيدتها مجموعة ويستنغهاوس على بعد مئة كلم شرق العاصمة ليوبليانا في زمن يوغوسلافيا السابقة وبدأت نشاطها في 1983، هي المحطة النووية الوحيدة في سلوفينيا التي تتقاسم الموقع مع كرواتيا.

وكان من المقرر أن تتوقف عن العمل في 2023، أي بعد أربعين عاما على بدء تشغيلها. لكن الدولتين قررتا في 2015 تمديد نشاطها لمدة عشرين عاما، رغم اعتراض العديد من المنظمات غير الحكومية.

وتنتج محطة كرسكو سنويا نحو 700 ميغاواط، اي عشرين بالمئة من احتياجات الكهرباء في سلوفينيا و15% من احتياجات كرواتيا.