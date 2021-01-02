الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بتحقيق سريع في استهداف "أبو عرام"

طالب الاتحاد الأوروبي، السبت، إسرائيل بالتحقيق السريع والكامل في إطلاق جنودها النار من مسافة قريبة على الشاب الفلسطيني هارون أبو عرام، الذي كان يدافع عن ممتلكاته.

جاء ذلك في تغريدة لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، تعليقا على إصابة الشاب أبو عرام (24 عاما) بالشلل الرباعي إثر استهدافه برصاصة أطلقها جندي إسرائيلي من مسافة قريبة، جنوبي الضفة الغربية.

وأشارت البعثة إلى أن "القوات الإسرائيلية أطلقت الجمعة النار على أبو عرام، بينما كان يعيد بناء منزله، الذي هدمته في تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، مخالفة بذلك للقانون الدولي".

وشددت على رفضها الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة، لا سيما وأن الشاب الفلسطيني كان يدافع عن ممتلكاته.

وطالبت إسرائيل بالتحقيق السريع والكامل في هذا الحادث الخطير، وتقديم الجناة إلى العدالة.

يذكر أن الرصاصة الإسرائيلية اخترقت رقبة أبو عرام وخرجت من الجهة المقابلة، بسبب قرب مسافة إطلاقها، بحسب شهود عيان.

وكان أبو عرام، يحاول منع القوات الإسرائيلية من مصادرة معدات بناء من أمام منزله، الجمعة، في منطقة "مسافر يطّا" (جنوب).