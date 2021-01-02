الدنمارك تعتزم إعدام 9 آلاف دجاجة بسبب انفلونزا الطيور

أعلنت السلطات الدنماركية، السبت، أنها ستعدم ما يقرب من 9 آلاف دجاجة، بعد اكتشاف سلالة من فيروس انفلونزا الطيور داخل مزرعة في قرية لوفيل، على حدود بلدية فيبورغ في شبه جزيرة جوتلاند.

وتم الكشف عن انتشار سلالة "H5N8" من إنفلونزا الطيور بين الدواجن أثناء زيارة مراقبة من معهد المصل الحكومي، في اليوم الأول من العام الجديد، وفقا لبيان أصدرته إدارة الغذاء والرقابة.

وقالت السلطات إن ما يقرب من 9 آلاف من الدواجن سيتم إعدامها في المزرعة لمنع انتشار الفيروس، وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الطيور البرية في مزارع الدواجن.

وبسبب أزمة انفلونزا الطيور في الدنمارك خلال الأشهر الأخيرة، أوقفت بعض الدول، بما فيها اليابان، وروسيا، والإمارات، وسنغافورا، استيراد البيض والدواجن مؤقتا من البلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تم الإبلاغ عن انتشار إنفلونزا الطيور في أوروبا، والاشتباه في الطيور البرية أنها وراء هذا الانتشار.

وأدت حالات تفشٍ مماثلة من قبل في إعدام عشرات الملايين من الطيور، وتسببت في خسائر كبرى في صناعة الدواجن.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا يمكن استبعاد إصابة البشر بفيروس إنفلونزا الطيور "H5N8" شديد العدوى، رغم الاحتمال الضئيل لحدوث ذلك.