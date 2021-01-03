ألمانيا تقر بيع أسلحة بقيمة 1.41 مليار دولار للشرق الأوسط

أعلنت وزارة الاقتصاد في ألمانيا أن حكومة البلاد وافقت خلال عام 2020 على تصدير أسلحة بقيمة 1.41 مليار دولار إلى دول في الشرق الأوسط.

جاء ذلك بحسب ما نقلته عنها وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" وإذاعة صوت ألمانيا "دويتشة فيلة"، الأحد.

وقالت الوزارة إن الحكومة الألمانية وافقت على تصدير أسلحة بما قيمته 1.16 مليار يورو (1.41 مليار دولار) خلال 2020 إلى دول شرق أوسطية.

وأوضح المصدر أن ألمانيا بحلول 17 ديسمبر / كانون الأول وقعت على أذونات لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 752 مليون يورو إلى مصر.

ومنحت برلين أيضا أذونات لشركات أسلحة ألمانية لإبرام صفقات بيع تقدر قيمها بأكثر من 305.1 مليون يورو إلى قطر، وأكثر من 51 مليون يورو إلى الإمارات، و23.4 مليون يورو إلى الكويت، و حوالي 22.9 مليون يورو إلى تركيا.

كذلك، تم منح تراخيص (تصدير إلى) الأردن بقيمة 1.7 مليون يورو، والبحرين بقيمة 1.5 مليون يوور.

وجاء هذا التفصيل من وزارة الاقتصاد استجابة لطلب من عضو البرلمان في مجلس النواب أوميد نوريبور من حزب الخضر الألماني، وفق الإعلام المحلي.