فرنسا تجيز للشرطة تصنيف الناس وفقاً لتوجهاتهم السياسية والدينية

وافق مجلس الدولة الفرنسي على 3 مراسيم جديدة من شأنها أن تسمح للشرطة بتصنيف الناس وفقاً لتوجهاتهم السياسية والدينية ووضعهم الصحي، بحجة "أمن الدولة".

وأعلن مجلس الدولة عن حكمه في بيان، رغم اعتراض نقابات واتحادات عمالية وعلى رأسها اتحاد العمل العام (CGT) ونقابة المحامين الفرنسيين.

واعتبر أنّ الحكم الذي أقرته "لا ينتهك حرية المعتقد والتفكير".

وتسمح المراسيم الثلاثة المقدمة من الحكومة، للشرطة والدرك بتصنيف الأشخاص المشتبه بارتكابهم أعمال إرهابية أو يشكلون تهديدا لوحدة الأراضي الفرنسية، وذلك بعد الاطلاع على منشوراتهم وتعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تشمل عملية التصنيف علاوة على الأشخاص، الجمعيات العاملة على الأراضي الفرنسية.

وقبل إقرار هذه المراسيم، كان يسمح للشرطة بتسجيل الأفعال التي ارتكبها الشخص فقط.