غارة فرنسية على مالي تثير الجدل بعد مقتل أكثر من 100 مدني في حفل زفاف

هل ارتكب الجيش الفرنسي مجزرة بحق المدنيين؟ فقد قتل أكثر من 100 مدني في غارة جوية استهدفت منطقة "موبتي" وسط البلاد، وفق ما أفاد مسؤول محلي في دولة مالي، الثلاثاء.

وفي تصريح لرئيس بلدية "موبتي" أداما غريابا، لإذاعة "ستوديو تاماني" المحلية، حول هجوم استهدف قرية "بونتي" ليل الأحد الاثنين، قال المسؤول المحلي إن سلطات بلاده لم تحدد هوية الجهة التي نفذت الهجوم الدامي.

وأفاد شهود عيان بأن عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين حضروا حفل زفاف في القرية قُتلوا في الغارة الجوية، فيما لم ترد معلومات عن عدد الجرحى.

تابتال بولاكو، وهي جمعية لتعزيز ثقافة البيول، وهي إحدى الجماعات العرقية في مالي، كانت من أوائل من أبلغوا عن "غارة جوية أدت إلى مقتل عشرين مدنياً على الأقل" خلال حفل الزواج.

على صعيد متصل، أفادت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن مصادر في الجيش الفرنسي، أنه شن هجوما على قرية "بونتي" ليل الأحد الاثنين.

وأوضحت المصادر أن الهجوم لم يستهدف المدنيين وإنما جماعات مسلحة، على عكس ما أفادت به المصادر المالية.

تجدر الإشارة أن فرنسا أطلقت في 2014، عملية عسكرية في مالي بمشاركة 4500 جنديا، بهدف القضاء على الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي والحد من نفوذها.

كما فقدت فرنسا خلال الأيام الـ 10 الأخيرة 5 من جنودها العاملين في إطار العملية.

وسبق أن كشف موقع "ميديابارت" الفرنسي، عن التهديد البالغ الذي تمثله الطائرات العسكرية الفرنسية المسيرة في مالي، على حياة المدنيين.