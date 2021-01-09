ألمانيا تسحب صفة اللجوء من سوري مؤيد لنظام الأسد

سحب مكتب الهجرة واللاجئين الألماني، صفة اللجوء من السوري ذي الأصول الأرمينية كيفورك ألماسيان، المدافع عن نظام بشار الأسد.

وذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، السبت، أن المكتب سحب صفة اللجوء من ألماسيان، معللا ذلك بأنه غير مهدد بالملاحقة السياسية في بلاده لكونه يؤيد نظام الأسد، وأن الوضع الأمني في العاصمة السورية دمشق ليس سيئا لأجل العودة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ألماسيان ربما يتعرض للترحيل إذا لم يتمكن من الطعن في قرار مكتب الهجرة، أو الحصول على إقامة.

وانتقل ألماسيان إلى ألمانيا عام 2015، وعرف بدفاعه الشديد عن نظام الأسد، ويعمل في مكتب ماركوس فرونماير، النائب عن الحزب اليميني المتطرف "البديل لأجل ألمانيا".

ومنذ 2013، تطبق ألمانيا وقف ترحيل السوريين، ويتم تمديد العمل به بصورة منتظمة.

إلا أن نائب وزير الداخلية هانس غيورغ أنغيلكه، أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن بلاده ستسمح بترحيل سوريين إلى بلادهم ابتداء من عام 2021، في حال اعتبروا أنهم يشكلون تهديدا للأمن الألماني.