البرلمان الألماني يرفض اقتراحاً يدعو لتعزيز أمن المساجد

رفض البرلمان الألماني الفيدرالي الاقتراح الذي تقدم به حزب اليسار لرفع التمييز ضد الجماعات الدينية وتعزيز أمن مساجد المسلمين.

وأفاد مراسل الأناضول أن المقترح حمل اسم "العنصرية والتفرقة ضد المسلمين في ألمانيا".

ورفضت المقترح أحزاب الاتحاد المسيحي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي، والحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، والحزب الديمقراطي الحر.

وأشارت النائبة عن الحزب اليساري الألماني، الذي يضم 69 نائبا من أصل 709، كريستين آن بوتهولز، أن مسجدا يتعرض كل يومين للاعتداء، قائلة "كل يوم تزداد شدة الاعتداءات على المسلمين، وهذه التطورات مؤشر خطير".

وتطرقت النائبة في كلمتها بالبرلمان، للحوادث التي تعرض لها المسلمون والتهديدات التي يتلقاها أئمة المساجد في مختلف أنحاء ألمانيا.

ويدعو المقترح الذي تقدم به حزب اليسار، لرفع التمييز ضد الجماعات الدينية، وتعزيز أمن المساجد.