اليونان تنوي إعادة 1450 مهاجر غير نظامي إلى تركيا

طلبت اليونان من المفوضية الأوروبية والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، إعادة 1450 مهاجر غير نظامي إلى تركيا بعد رفض طلبات لجوئهم في أوروبا.

وذكر بيان صادر عن وزارة سياسات الهجرة اليونانية، الخميس، أنها أبلغت المفوضية ووكالة "فرونتكس" بطلب إعادة المهاجرين فورا من الجزر اليونانية إلى تركيا بعد رفض طلبات لجوئهم.

وقال وزير سياسات الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس إن الظروف اليوم مواتية لاستئناف إجراءات العودة إلى تركيا.

وأضاف في بيان أن وزارته مستعدة لإعادة إرسال المهاجرين غير الحاصلين على الحماية الدولية إلى تركيا بشكل آمن، بعدما سرعت الوزارة من إجراءات اللجوء خلال آخر 10 أشهر، وطبقت إجراءات صحية شاملة تتعلق بمكافحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن اليونان تطبق سياسة هجرة "صارمة لكنها عادلة"، مضيفا أن بلاده مضطرة لإعادة المهاجرين غير النظاميين الذين لا تتوفر فيهم معايير اللجوء.

يشار إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق في 20 مارس/ آذار 2016 خلال أزمة تدفق طالبي اللجوء إلى أوروبا عبر اليونان.

وينص الاتفاق على إعادة إرسال المهاجرين غير النظامين من اليونان إلى تركيا بعد رفض طلبات لجوئهم.

وخلال العام الماضي، أعادت اليونان إلى تركيا 139 مهاجرا في إطار الاتفاق.