الحزب الحاكم بألمانيا ينتخب رئيساً جديداً من معسكر ميركل

انتخب أرمين لاشيت، السبت، رئيسا جديدا لحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" المحافظ، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وحصل السياسي المعتدل، الذي ينظر له أنه المفضل لدى المستشارة أنجيلا ميركل، على 521 صوتا من أصل 992.

وتفوق لاشيت على منافسه المحافظ المتشدد، فريدريش ميرتس، بفارق ضئيل في جولة الإعادة.

لاشيت البالغ من العمر 59 عاما، هو أيضا رئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا، وهي أكبر الولايات الألمانية من حيث عدد السكان.

ويعتبر لاشيت، المعروف بآرائه المعتدلة والليبرالية، أنه من أتباع المسار الوسطي لميركل.

فيما يعد ميرتس خصما تاريخيا لميركل، ووعد بجعل حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" محافظا أكثر.

وعقد الحزب مؤتمر انتخاب زعيمه الجديد عبر الإنترنت، بسبب جائحة كورونا.

وسيرسل المندوبون أيضا بطاقات اقتراعهم عبر الخدمة البريدية، كإجراء وقائي ضد أي تلاعب محتمل بالأصوات.

وسيتم إعلان النتائج النهائية والرسمية لانتخابات رئاسة الحزب في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري.