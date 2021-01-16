السلطات الفرنسية تغلق تسعة مساجد في البلاد

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الجمعة، غلق 9 مساجد، خلال الأسابيع الأخيرة في البلاد.

وكتب الوزير على حسابه بموقع "تويتر": "نتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية".

وأضاف: "أُغلِقت 9 من بين 18 دار عبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بطلب مني".

وأدت استراتيجية الحكومة الفرنسية لمكافحة ما تنعته "الإسلاموية" منذ عام 2017، التي تسمح للقضاء والمخابرات وأجهزة الدولة الأخرى بممارسة الرقابة، إلى إغلاق 212 مقهى وحانة و15 مكانًا للعبادة وأربع مدارس و13 مؤسسة خيرية وثقافية.

ومنذ عدة أشهر، تشن السلطات الفرنسية حملة واسعة ضد كل ما هو إسلامي بالبلاد، وتقوم بإغلاق المدارس والمساجد والجمعيات الخيرية الإسلامية.

وتقول باريس إن هذه الإجراءات تهدف لمحاربة ما تسميه بـ"الإسلام الراديكالي"، إلا أن مسلمي فرنسا (يقدر عددهم بنحو 6 ملايين)، يعتبرونها استهدافا لدينهم الإسلامي.