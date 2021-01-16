مصرع خمسة في دار للمسنين قرب روما جراء تسرّب غاز

لقي خمسة أشخاص يقطنون في دار للمسنين في جنوب روما، حتفهم السبت فيما يرقد خمسة آخرون بالإضافة إلى فردين من العاملين في المركز، في المستشفى بحال حرجة، جراء ما يبدو أنه تسرّب لغاز اكسيد الكاربون، حسب ما أفادت السلطات.

وقال المكتب الإعلامي لقوات الدرك في روما لوكالة فرانس برس "للأسف هناك خمسة قتلى، ولدينا أيضاً خمسة آخرين من سكان (دار المسنين) في حال حرجة بالإضافة إلى اثنين من مقدمي الرعاية الصحية. في المجمل تم إدخال سبعة أشخاص إلى المستشفى".

وعثر الفريق الصباحي من الممرضين فجر السبت على 12 شخصاً بلا حراك في دار لانوفيو للمسنين التي كانت تعدّ عشرة أشخاص. وهرعت فرق الإنقاذ إلى المكان وتبين لها وفاة خمسة من القاطنين في الدار.

وتم نقل الخمسة الآخرين إلى مستشفى قريب والعاملين الصحيين الاثنين إلى مستشفى في روما، "جميعهم يظهرون أعراضا مرتبطة بتسمم بغاز اكسيد الكاربون"، وفق ما جاء في بيان لخلية الأزمة المكلفة مكافحة كوفيد-19 في لاتسيو (روما).

وأجرى جميع العاملين والقاطنين في الدار الخميس فحص الكشف عن كوفيد-19. وجاءت نتائج فحوص تسعة من القاطنين وثلاثة موظفين، إيجابية وكان يُفترض أن يتمّ نقلهم صباح السبت إلى مراكز متخصصة، بحسب الخلية.