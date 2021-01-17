اعتقال المعارض الروسي نافالني لدى عودته إلى موسكو

اعتقلت السلطات الروسية، الأحد، المعارض أليكسي نافالني فور وصوله إلى مطار "شيريميتيفو" في العاصمة موسكو.

وقالت دائرة السجون الفيدرالية، في بيان، "احتجزت إدارة السجون الفيدرالية في مطار شيريميتيفو أليكسي نافالني، المحكوم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، والذي كان مدرجًا في قائمة المطلوبين منذ 29 ديسمبر/ كانون الأول 2020 بجرم الاحتيال"، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.

وأضاف البيان أن "القضاء سيحدد الإجراء اللاحق بحق نافالني، حيث سيبقى محجوزا حتى صدور القرار النهائي".

كما أوقفت السلطات الروسية عددا من أنصار نافالني، إثر تجمعهم في المطار لاستقباله قبيل وصوله إلى العاصمة موسكو.

ومن بين المعتقلين في المطار، ليوبوف سوبول، المحامية في "صندوق مكافحة الفساد" الذي أسسه نافالني، وشقيقه، إضافة إلى عدد من الشخصيات القيادية في المعارضة الروسية.

وكانت مجموعة من أنصار المعارض الروسي تجمعوا في مطار "فنوكوفو" بموسكو تلبية لدعوة وجهها لهم اليوم، فيما وجهت السلطات الروسية لاحقا الطائرة إلى مطار آخر بموسكو وهو شيريميتييفو."

وعقب إعلان المعارض نافالني نيته العودة إلى البلاد، حذرته مصلحة السجون الروسية من أنها ستكون "ملزمة" باعتقاله لانتهاكه شروط حكم بالسجن مع وقف التنفيذ صادر في 2014، بحسب ما نشرت قناة "إل أر تي" الروسية.

إلا أن نافالني اعتبر الأمر محاولة لـ"تخويفه"، ودعا أنصاره للمجيء إلى استقباله في مطار "فنوكوفو" بموسكو.

وتدهورت الحالة الصحية للمعارض الروسي في 20 أغسطس/ آب 2020، ونقل بعدها إلى برلين لتلقي العلاج.

ورجحت برلين أن يكون المعارض الروسي "ضحية اعتداء بالسم"، وبناء على ذلك، دعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، موسكو إلى فتح تحقيق في "تسميم" نافالني.

فيما قالت موسكو إنها مستعدة لإجراء تحقيق شامل وموضوعي فيما حدث مع المعارض الروسي.