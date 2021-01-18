أمستردام.. مظاهرة حاشدة ضد إجراءات الحظر واعتقال المئات

اعتقلت الشرطة الهولندية نحو 100 متظاهر الأحد في تجمع حاشد في أمستردام حيث كان حوالى ألفي شخص يحتجون على القيود المرتبطة بكوفيد-19 وضد الحكومة الهولندية التي استقالت يوم الجمعة.

وتجمع المتظاهرون بعد الظهر في ميدان المتاحف وسط العاصمة الهولندية بعد دعوة أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "لا تصوّتوا لحكومة روتي مرة أخرى!".

وقدّمت الحكومة الهولندية برئاسة مارك روتي استقالتها الجمعة على خلفية "فضيحة إعانات الأطفال" والكشف عن اتهامات بالاحتيال وُجِّهت خطأً إلى آلاف معيلي الأسر.

وكانت السلطات الهولندية اتهمت بصورة خاطئة آلاف المعيلين بالاحتيال والمطالبة بإعانات الأطفال مع إجبار كثيرين على إرجاع مبالغ طائلة وجعلهم يعانون أزمات مالية حادة.

وقالت بلدية أمستردام في بيان إن المتظاهرين الذين لم يحترم كثير منهم الإجراءات الصحية المفروضة، فرّقتهم الشرطة باستخدام خراطيم المياه.

وأضافت البلدية أن بعضهم رشق حجارة على عناصر الشرطة، مشيرة الى اعتقال نحو مئة شخص.