فرنسا.. رئيس بلدية يندد بغلق السلطات مسجداً في مدينته

ندد رئيس بلدية "مونتماغني" في منطقة فال دواز شمالي فرنسا، بإغلاق السلطات الفرنسية مسجدا في مدينته، واصفا حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بأنها "فاشلة"، وفق إعلام محلي.

وأشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية بأن المسجد الذي تم إغلاقه في مونتماغني بذريعة "مكافحة التطرف الإسلامي"، هو من بين مساجد عديدة أغلقت مؤخرا في هذا الإطار.

ونقلت "لو باريزيان" عن رئيس البلدية باتريك فلوكيت تأكيده أنه لا يوجد أي سبب يدعو لإغلاق المسجد، ولفت إلى أن قرار إغلاق المسجد الذي في منطقته يقف وراءه وزير الداخلية جيرالد دارمانان.

ومساء الجمعة، أعلن دارمانان غلق 9 مساجد من أصل 18 دار عبادة تمت مراقبتها خلال الأسابيع الأخيرة في فرنسا.