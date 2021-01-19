وزير الخارجية اليوناني: نخطط لتوسيع مياهنا الإقليمية شرق جزيرة "كريت"

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إن بلاده تخطط لتوسيع مياهها الإقليمية شرق جزيرة كريت في البحر المتوسط.

جاء ذلك في كلمة له أمام أعضاء البرلمان اليوناني، الثلاثاء، حيث تتم مناقشة مشروع قانون ينص على توسيع المياه الإقليمية اليونانية في البحر الأيوني.

وأشار ديندياس إلى إعلان رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس قبل أشهر عزم اليونان توسيع مياهها الإقليمية في جزيرة كريت.

وأضاف: "وبالطبع تشمل كريت الجزء الشرقي من الجزيرة، نحن نخطط لتوسيع مياهنا الإقليمية شرقي جزيرة كريت".

ورد ديندياس على انتقادات متحدث المعارضة الرئيسية "سيريزا"، يورغوس كاتروغالوس، القائلة بأن ثمة اختلافا في الآراء المطروحة من رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية حول توسيع المياه الإقليمية والقضايا التي سيتم بحثها خلال المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان.

وتابع: "لا يمكن اتباع خط غير السياسة التي يحددها رئيس الوزراء، ولن يتفاوض أي رئيس وزراء يوناني بشأن قضية المياه الإقليمية لأنها مسألة سيادة وليست مسألة للتفاوض".

وزعم ديندياس أن بلاده ليست ملزمة بالتفاوض مع البلدان الحدودية بشأن توسيع مياهها الإقليمية.

وأردف: "تتفهم دول الجوار تطبيقنا لحقوقنا، فإيطاليا كانت تعلم بأن اليونان ستوسع مياهها الإقليمية، وهذا لا يعني أن اليونان تفاوضت مع إيطاليا، كما أن ألبانيا مارست حقوقها بشكل كامل دون أن تلتفت لليونان".

وفي 26 أغسطس/ آب الماضي، قال رئيس الوزراء ميتسوتاكيس، إن حكومته ستقدم قريبا إلى البرلمان مشروع قانون لتوسيع مياهها الإقليمية من 6 أميال بحرية إلى 12 ميلا في البحر الأيوني.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.