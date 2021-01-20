مقتل اثنين في انفجار عنيف وسط مدريد

قتل اثنان على الأقل جراء الانفجار العنيف الذي ضرب مبنى وسط العاصمة الإسبانية مدريد.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن انفجارا وقع في مبنى بحي "بويرتو دي توليدو" في وسط مدريد في حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (15:00تغ) وأسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مديد، مشاهد يظهر حجم الضرر الكبير في الطوابق العلوية من المبنى جراء الانفجار.

وأظهرت المشاهد الضرر الذي ألحقه الانفجار في السيارات المركونة أمام المبنى.

وقال شهود عيان إن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى وجود دار للمسنين ومدرسة وكنيسة بجوار المبنى.

ولفتت أن تسرب الغاز قد يكون سببا لوقوع الانفجار.

وفي حديث للأناضول، قالت "فاليريا"، التي تسكن في منزل مقابل لمكان الانفجار، إنها "اشتمت رائحة غاز ومن ثم حدث انفجار عنيف".

وأضافت فاليريا: "أنا في حالة صدمة الآن. لقد كان الانفجار عنيفا جدا".