جونسون: سلالة كورونا المتحورة في بريطانيا "أكثر فتكا"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، أن سلالة كورونا المتحورة في بلاده "أكثر فتكا" من السلالة الأولى.

وقال في مؤتمر صحفي من مقر الحكومة، إن فيروس كورونا المتحور في بريطانيا "قد يكون سببا في معدل أعلى من الوفيات"، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأضاف: "تم إبلاغنا اليوم أنه بالإضافة إلى انتشاره بسرعة أكبر، يبدو الآن أيضًا أن هناك بعض الأدلة على أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد تكون على صلة بارتفاع معدل الوفيات".

وتابع جونسون: "كلا اللقاحين اللذين نستخدمها حاليًا ما زالا فعالين ضد كل من السلالة القديمة والجديدة".

كما أشار إلى تلقى 1 من كل 10 بالغين في إنجلترا جرعتهم الأولى من اللقاح، بما في ذلك 71 % من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا وثلثي قاطني دور رعاية المسنين.

وسجلت بريطانيا حتى مساء الجمعة، أكثر من 3 ملايين و500 ألف إصابة بكورونا، وما يزيد على 95 ألف و900 وفاة.

وخلال الأيام السبعة الماضية وحدها، سجلت بريطانيا 267 ألفا و892 إصابة بكورونا، وفق بيانات حكومية.

وكشفت بريطانيا للمرة الأولى عن ظهور سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا في ديسمبر/ كانون الأول 2020.