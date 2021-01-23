آلاف المتظاهرين في موسكو وأنحاء روسيا دعماً للمعارض البارز نافالني

تحدى آلاف الأشخاص قرار السلطات منع التجمع، وتظاهروا السبت في موسكو، وذلك ضمن حملة تظاهرات شهدتها مدن عديدة في أنحاء روسيا، دعما للمعارض البارز أليكسي نافالني وللمطالبة بالإفراج عنه.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة بوشكين في وسط موسكو "روسيا ستكون حرة". واعتقلت الشرطة الروسية أكثر من 300 شخص في مختلف أنحاء البلاد خلال التجمعات.

ونشر فريق نافالني طوال النهار مقاطع فيديو عن هذه التظاهرات حيث كان عشرات وأحياناً مئات وآلاف الاشخاص يرددون شعارات مثل "بوتين سارق" و"نافالني، نحن معك" و"الحرية للسجناء السياسيين".

وحركة الاحتجاج هذه تنظم صفوفها قبل أشهر من الانتخابات التشريعية المرتقبة في الخريف على خلفية تراجع شعبية الحزب الحاكم "روسيا الموحدة".

وجرت التظاهرات الأولى السبت في أقصى شرق روسيا حيث خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في فلاديفوستوك وخاباروفسك وقوبلت بعدد كبير من عناصر الشرطة.

وقبل أكثر من ساعة من بدء التجمع رسميا عند الساعة 11,00 ت غ في وسط موسكو، اعتقلت عناصر مكافحة الشغب عشرات الأشخاص ونقلتهم في عربات السجون.

وكانت شرطة موسكو وعدت بأن "تقمع بلا تأخير" أي تجمع غير مصرح به تعتبره "تهديدا للنظام العام". ومن جهته، أدان رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين التظاهرات "غير المقبولة" في أوج انتشار وباء كوفيد-19.

وتجمع مئات الاشخاص وبينهم الكثير من الشباب في ساحة بوشكين حوالى الساعة 10,45 ت غ ورددوا هتافات مثل "العار" و"الحرية". ويريد المتظاهرون التوجه من هناك عبر شارع رئيسي الى الكرملين.

وأعلنت يوليا نافالنايا زوجة نافالني على تطبيق انستغرام عزمها على التظاهر في موسكو من أجل زوجها الذي "لا يستسلم أبدا".