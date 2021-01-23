نائب رئيس الوزراء الأوكراني: هناك الكثير لنتعلمه من صناعات تركيا المتطورة

قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أوليغ أوروسكي، إن تركيا حققت تطورًا في جميع مجالات التصنيع، وليس فقط في الصناعات العسكرية، وأضاف: "هناك الكثير لنتعلمه منها".

جاء ذلك في تصريح أدلى به أوروسكي لصحيفة "دان" الأوكرانية، السبت.

وأضاف أوروسكي أن التجربة التركية في التصنيع واعدة جدا بالنظر إلى ما حققته خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن تركيا لم تحقق تطوراً في مجال الصناعات العسكرية فحسب، بل في جميع مجالات التصنيع.

ولفت إلى أن أحدا لم يكن يتوقع قبل 30 عاماً أن تركيا ستصدر أسلحة إلى الأسواق العالمية.

وتابع : "أما اليوم فنعمل كشركاء متساوون مع تركيا، وهناك الكثير لنتعلمه منها".

واستذكر المسؤول الأوكراني توقيع بلاده اتفاقية مع تركيا في ديسمبر الماضي، لإنتاج فرقيطات "كورفت" من طراز "آدا".

وأوضح أن أول فرقيطة سيتم إنتاجها في تركيا، أما البقية فمن المتوقع تصنيعها في أوكرانيا.