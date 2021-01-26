إعدام ملايين الطيور في فرنسا خوفاً من تفشي فيروس انفلونزا الطيور

أعدمت السلطات الصحية في فرنسا حوالي مليوني بطة بسبب تفشي فيروس انفلونزا الطيور، الذي ظهر منذ أكثر من ثلاثة شهور.

وقال وزير الزراعة والأغذية الفرنسي جوليان دو نورموندي، إنه سجلت حالات إصابة بفيروس انفلونزا الطيور في 8 مناطق جنوب غربي البلاد.

وأضاف بأنه "تم تحديد حالات إصابة بالفيروس في 390 مزرعة تقريبا، وهناك حل وحيد لهذه المشكلة، ألا وهو إعدام الطيور كتدبير احترازي، ولهذا السبب أعدمنا حتى الآن حوالي مليوني بطة".

وأشار إلى عدم وجود خطر انتقال العدوى بالفيروس من الطيور إلى الإنسان، وبالتالي لا يوجد أي مانع لاستهلاك الدجاج والبط والبيض، حسب الوزير الفرنسي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فرضت السلطات الفرنسية عزلا صحيا وتشديد إجراءات الوقاية في المداجن في 45 منطقة واقعة على مسار الطيور المهاجرة، خشية انتقال فيروس انفلونزا الطيور إلى البلاد.

وكانت المناطق الجنوبية الغربية من فرنسا شهدت تفشيا للفيروس في العامين 2016 و2017، تم خلالهما إعدام ملايين الطيور.