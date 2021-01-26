"ديدام نيشانجي" أمريكية من أصل تركي مرشحة لتولي رئاسة مكتب وزيرة الخزانة

اختارت جانيت يلين المرشحة لمنصب وزير الخزانة الأمريكية في حكومة الرئيس بايدن، الأمريكية من أصل تركي ديدام نيشانجي لمنصب كبير موظفي مكتب الوزير بسبب نجاحاتها وكفاءتها التي أثبتتها في المناصب التي تولتها قبل ذلك.

حصلت "جانيت يلين" رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، على موافقة مجلس الشيوخ وبذلك ضمنت منصبها كأول امرأة يتم تعيينها وزيرة للخزانة في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد رشح "جانيت يلين" لهذا المنصب قبل أن تتم الموافقة على اسمها من قبل مجلس الشيوخ. واختارت "يلين" أثناء اجتماعها بفريقها "ديدام نيشانجي" المرشحة من أصل تركي التي تتمتع بخبرة واسعة في السياسة المالية، لتتولى منصب كبير موظفي مكتب وزير الخزانة.

ولدت "نيشانجي" في 9 مارس 1973، ودرست الاقتصاد في الولايات المتحدة بين عامي 1991 و 1995. وهي تتمتع بخبرة سياسية ممتازة إذ عملت في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كرئيسة لموظفي لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لمدة أربع سنوات. ثم عملت في مجموعة "برومونتري" المالية قبل الانتقال إلى "بلومبرغ" في عام 2018، حيث شغلت فيها منصب الرئيس العالمي للسياسة العامة إلى أن عُرض عليها منصب رئاسة الموظفين في وزارة الخزانة.

كذلك شغلت "نيشانجي" منصب مديرة الموظفين في لجنة مجلس الشيوخ الخاصة باللجنة الفرعية للبنوك والإسكان والشؤون العمرانية للأوراق المالية والتأمين والاستثمار، وقد شغلت هذا المنصب في أعقاب الأزمة المالية العالمية بين عامي2007-2009. كما عملت من عام 1998 إلى عام 2001، نائبة مساعد وزير الخزانة.

ويعد حصول "يلين" على موافقة كاملة من مجلس الشيوخ متوقعاً حيث صوّت مجلس الشيوخ يوم الاثنين بغالبية واسعة لتأكيد اسمها كأول امرأة تقود وزارة الخزانة.

وقد اعتادت "يلين" أن تكون رائدة كونها أول امرأة تقود مجلس الاحتياطي الفيدرالي من 2014 إلى 2018 وتعمل في مجلس البيت الأبيض للمستشارين الاقتصاديين.