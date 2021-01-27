استياء أوروبي من تأخر "أسترازينيكا" في توريد اللقاح

أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، أن دول الاتحاد "مستاءة" من عدم التزام شركة "أسترازينيكا" بعقود إمدادات لقاح فيروس كورونا الموقع بين الطرفين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمفوضية الأوروبية للصحة ستيلا كيرياكيدس، مساء الأربعاء، بُث على حساب المفوضية الأوروبية بتويتر.

ودعت المفوضية الشركة البريطانية السويدية للوفاء بالتزاماتها وفق العقود الموقعة لتوريد اللقاح دون تأخير.

وقالت: "أعربنا عن قلقنا البالغ إزاء نية شركة أسترازينيكا توريد كميات لقاح في الأسابيع المقبلة أقل مما اتفقنا عليه"، مضيفة أن المفوضية الأوروبية تبذل كل الجهود لحل المسألة.

وأوضحت أن المفوضية تلقت تبريرا غير كافيا من الشركة حول نيتها تأخير تسليم اللقاح.

ولفتت أن عدم إيفاء الشركة بالتزاماتها تسبب "بحالة استياء عميقة" بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن دول الاتحاد أجمعوا على ضرورة أن تفي شركة أسترازينيكا بالتزاماتها وفق العقود الموقعة.

وقالت إن "ادعاء الشركة أنها غير ملزمة بعدم تأخير تسليم اللقاح لأنها وقعت معنا عقدا على أساس بذل أفضل الجهود لتسليم اللقاح هو غير صحيح وغير مقبول".

وتابعت: "عدم قدرة الشركة على ضمان قدرة التصنيع مخالف لبنود وروح اتفاقنا".

وانضمت شركة الأدوية أسترازينيكا إلى صف الشركات التي أعلنت نتائج اللقاح الخاص بها المضاد لفيروس كورونا، والذي تطوره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد.

يشار أن مصنع "أسترازينيكا" في ريكسهام ببريطانيا لديه القدرة على إنتاج حوالي 300 مليون جرعة من اللقاح سنويًا.