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استطلاع للرأي.. أكثر من نصف الفرنسيين يرفضون سياسة ماكرون

وكالة الأناضول للأنباء
إٍسطنبول
نشر في 28.01.2021 11:42
مظاهرة لمنظمة غريبنبيس ضد سياسة الحكومة الفرنسية البيئية الفرنسية مظاهرة لمنظمة غريبنبيس ضد سياسة الحكومة الفرنسية البيئية (الفرنسية)

أظهر استطلاع للرأي في فرنسا أن أكثر من نصف الفرنسيين يرون سياسات الرئيس، إيمانويل ماكرون، سلبية.

فقد تراجعت الثقة في ماكرون في البلاد بمقدار 3 نقاط هذا الشهر لتصل إلى 35% وفقًا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة Ipsos للأبحاث لصالح مجلة "Le Point" بين 22 إلى 23 يناير/كانون ثان الجاري،.

وأوضحت النتائج أن 60% من الفرنسيين يعتبرون سياسات ماكرون سلبية.

أما معدل الثقة في رئيس الوزراء جان كاستكس، فقد بلغ 32%.

وارتفع معدل أولئك الذين يرون سياسات رئيس الوزراء سلبية إلى 61%، وهذا أعلى معدل منذ تولي كاستكس منصبه حتى الآن.

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