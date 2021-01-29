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جائحة كورونا تلقي بثقلها بشدة على نمو الاقتصاد الفرنسي

وكالة الأنباء الفرنسية
إسطنبول
نشر في 29.01.2021 13:20
شوارع باريس الخالية أثناء الحظر الصحي الفرنسية شوارع باريس الخالية أثناء الحظر الصحي (الفرنسية)

سجّل الاقتصاد الفرنسي ركوداً كبيراً عام 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8,3%، بحسب تقديرات أولية نشرها الجمعة المعهد الوطني للإحصاء.

وكان المعهد يتوقع في الأصل تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة تقارب 9%، إلا أن الاقتصاد الفرنسي صمد أفضل من المتوقع خلال الإغلاق الذي فُرض في الخريف، مع تراجع الناتج بنسبة 1,3% في الفصل الأخير من العام.

وأشار المعهد إلى أن خلال الإغلاق الثاني، كان تراجع النشاط "أكثر اعتدالًا بكثير من تراجعه المسجّل خلال الإغلاق الأول بين آذار/مارس وأيار/مايو 2020" وفي الفصل الأخير من العام تراجع إجمالي الناتج الداخلي "بنسبة 5% عن مستواه المسجّل قبل عام".

وبعد تسجيل نموّ بـ1,5% عام 2019، وهو من بين الأعلى في منطقة اليورو، سجّلت فرنسا في العام 2020 ركوداً قياسياً منذ الحرب العالمية الثانية.

وتُرجمت أزمة وباء كوفيد-19 التي دفعت الحكومة إلى وقف أو تقليص النشاط الاقتصادي بشدة للحدّ من ارتفاع عدد الإصابات، خصوصاً من خلال انهيار استهلاك الأسر بنسبة 7,1% على مجمل العام.

وسجّل الاستثمار تراجعاً بنسبة 9% وكذلك الصادرات بنسبة 16,7% والواردات بـ11,6%، خلال الأزمة التي تسببت باضطراب كبير في المبادلات التجارية.

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