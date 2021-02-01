فرنسا تدعو ألمانيا للتخلي عن مشروع خط الغاز نورد ستريم 2 مع روسيا

دعت فرنسا جارتها ألمانيا إلى التخلي عن المضي في مشروع أنبوب غاز "نورد ستريم 2" مع روسيا رداً على اعتقال السلطة في موسكو المعارض أليكسي نافالني وقمعها للتظاهرات الداعمة له.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون عبر إذاعة "فرانس انتر" اليوم" "لطالما قلنا إن لدينا أكبر الشكوك حول هذا المشروع في هذا السياق".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا تؤيد التخلي عن المشروع، أجاب "سبق أن قلنا ذلك، نعم".

وتنظر الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة مثل بولندا سلباً أصلاً إلى هذا المشروع الجديد الذي يضاف إلى خط أنابيب "نورد ستريم 1" الموجود قيد الخدمة بالفعل، معتبرةً أنه سيزيد من اعتماد ألمانيا والاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي وبالتالي على موسكو.

ويعتزم الأوروبيون فرض عقوبات جديدة على موسكو إذا ما واصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمع المعارضة.

وقال الوزير الفرنسي "سبق أن فرضت عقوبات، يمكن فرض عقوبات أخرى لكن ينبغي أن نكون واضحين، ذلك لا يكفي".

وأضاف "أعتقد أن خيار فرض عقوبات مرتبطة بنورد ستريم، خيار مطروح"، لكن "هذا القرار اليوم بيد ألمانيا لأن هذا أنبوب غاز يصل إلى ألمانيا".

من جهتها أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التزامها بهذا المشروع في 21 كانون الثاني/يناير.

ومطلع كانون الأول/ديسمبر، استؤنفت الأعمال على المشروع الذي يكلف 9 مليارت يورو ويمتد على مسافة 1200 كلم تحت الماء في المياه الألمانية، بعدما عُلقت لعام بسبب عقوبات أميركية.