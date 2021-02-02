بروكسل: فتح كوسوفو سفارة بالقدس قد يضر مساعيها للانضمام للاتحاد

قال الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن قرار كوسوفو، فتح سفارة لها بمدينة القدس، من الممكن أن "يضر" بجهودها الساعية للانضمام للاتحاد.

ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة "إسرائيل اليوم" عن بيتر ستانو، المتحدث الرئيسي باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، قوله في بروكسل إن "موقف الاتحاد من نقل السفارات إلى القدس واضح؛ تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 478، فإن سفارات جميع الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون في مدينة تل أبيب".

وأضاف ستانو أن الاتحاد الأوروبي "ملتزم بـ(مبدأ) حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال المفاوضات، وإيجاد طريقة لحل وضع القدس كعاصمة للدولتين".

وتابع المتحدث أن الاتحاد الأوروبي "يتوقع أن تلتزم كوسوفو بموقف الاتحاد، أو ستخاطر بالإضرار بهويتها الأوروبية".

وفي ذات السياق، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لموقع "إي يو أوبزرفير" الأوروبي إن الاتحاد "يتوقع أن تتصرف كوسوفو بما يتماشى مع هذا التزامها الساعي للانضمام للاتحاد، حتى لا يتم تقويض منظورها الأوروبي".

وتابع المتحدث الذي لم يذكر الموقع اسمه، إن "الاتحاد الأوروبي يعارض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لأن المدينة المقدسة كان من المفترض أن يتم تقاسمها مع الفلسطينيين في حل الدولتين".

وأشار المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إلى أنه "يجب إيجاد طريقة من خلال المفاوضات لحل وضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين، ويجب تحقيق تطلعات الطرفين، قضية القدس هي قضية الوضع النهائي".

وكانت إسرائيل وكوسوفو قد وقعتا أمس الإثنين اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وخلال الحفل الافتراضي قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إنه تلقى طلبا لافتتاح سفارة لكوسوفو بالقدس وإنه وافق على هذا الطلب.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن مرارا رفضه نقل سفارات أوروبية أو غيرها إلى القدس قبل التوصل إلى اتفاق فلسطيني-إسرائيلي حول مستقبل المدينة.