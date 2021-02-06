اليونان تعلن أنها ستعيد فتح سفارتها بطرابلس بعد التطورات الأخيرة

أعلنت اليونان السبت أنها تعتزم إعادة فتح سفارتها في طرابلس فوراً بعد انتخاب سلطة انتقالية في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان إنه "في ضوء التطورات الأخيرة (...) في ليبيا، ستعيد سفارة اليونان لدى طرابلس فتح أبوابها فوراً".

وأعلنت أيضاً أنها ستباشر كافة الآليات اللازمة لإعادة فتح القنصلية العامة لليونان في بنغازي.

وانتخب المشاركون في الحوار الليبي الذين اجتمعوا برعاية الأمم المتحدة في سويسرا، الجمعة، عبد الحميد محمد دبيبة رئيساً للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، ومهمّته التحضير لانتخابات وطنية مقررة في كانون الأول/ديسمبر.

ويتعيّن على دبيبة والأعضاء الثلاثة في المجلس الرئاسي الذين انتُخبوا معه الجمعة "توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن" إلى حين إجراء الانتخابات.

وتبدأ ليبيا بذلك مرحلة انتقالية جديدة مع انتخاب سلطة موحّدة وانتقالية يُفترض أن تشكل حكومة وتحضّر للانتخابات وتضع حداً لعقد من الفوضى.

وكانت الحكومة اليونانية رحّبت مساء الجمعة بهذه القرارات متمنيةً أن "تساهم في إرساء السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة".

وتتنازع فيها سلطتان الحكم: في الغرب حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي تتّخذ طرابلس مقرّاً وتعترف بها الأمم المتحدة وتدعمها تركيا، وسلطة بقيادة المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد مدعومة من روسيا والامارات ومصر خصوصاً.