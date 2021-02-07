رئيس قبرص التركية يعلن عن محادثات جديدة لحل الأزمة في مارس المقبل

قال رئيس جمهورية قبرص التركية، أرسين تتار، إن الجزيرة ستشهد محادثات جديدة في شهر آذار/ مارس المقبل، مؤكداً تمسك بلاده برؤيتها لحل الأزمة انطلاقاً من مبدأ الدولتين.

وقال تتار، في مقابلة مع تلفزيون تركي محلي، إن "تركيا لم تعد تركيا القديمة، وشرقي المتوسط ليس شرقي المتوسط القديم"، مضيفاً: "نحن لسنا شعباً يرقع للروم".

واعتبر الرئيس القبرصي التركي أنهم موجودون "هنا كشعب يمتلك أرضه".

وأعاد التأكيد على رؤيته بشأن حل الأزمة القبرصية، موضحاً: "نحن نفاوض على أساس أننا دولتان منفصلتان متساويتان في السيادة"، وأن أي رؤية خارج ذلك ليست حلاً.

ورأى أنه لا يمكن بناء نموذج للنظام الفيدرالي أو ما أشبه ذلك، وأنه لا يمكن أن يستمر حتى وإن وضع موضع التطبيق.

وذكر تتار بأن تركيا دولة ضامن في محادثات الأزمة القبرصية وأنها ستواصل دورها هذا في المستقبل أيضاً.

وحذر من أنه في حال لم تصدر عن الجانب الرومي خطوات إيجابية باتجاه الحل فإن قبرص التركية ستواصل مساعيها لتعزيز قوتها.