وزير خارجية الاتحاد الأوروبي قلق من رفض روسيا الحوار مع الاتحاد

أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي عن قلقه الكبير لرفض روسيا البدء بحوار "بناء أكثر" مع الاتحاد، داعيا القادة الأوروبيين الى "أخذ العبر من ذلك"، ما قد يؤدي الى فرض عقوبات جديدة على موسكو.

وكتب جوزيب بوريل عبر تويتر الأحد بعد عودته من العاصمة الروسية أن "السلطات الروسية لم تشأ انتهاز الفرصة لإقامة حوار بناء أكثر مع الاتحاد الاوروبي. هذا أمر مؤسف وعلينا أخذ العبرة منه (...) على الدول الأعضاء أن تقرر المراحل المقبلة، ونعم، قد تشمل هذه المراحل عقوبات".

ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 22 شباط/فبراير لعرض نتائج مهمة بوريل التي استمرت بين الرابع والسابع من شباط/فبراير واتخاذ قرار في شأن الخطوات المقبلة، في ضوء رفض الكرملين مطالبة القادة الأوروبيين بالإفراج عن المعارض اليكسي نافالني وطرد موسكو لثلاثة دبلوماسيين أوروبيين تزامنا مع اللقاء الذي جمع بين بوريل ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقرار فرض عقوبات ينبغي أن يتخذ بالإجماع بناء على اقتراح الدول الأعضاء. وفي إمكان وزير خارجية الاتحاد أن يوصي بهذا الأمر فقط في تقريره عن مهمته.

وأضاف بوريل "عدت إلى بروكسل مع قلق كبير حيال إمكانات تطور المجتمع الروسي والخيارات الجيواستراتيجية لروسيا".

وتابع: "لقائي مع الوزير لافروف والرسائل التي وجهتها السلطات الروسية خلال هذه الزيارة أكدت أن أوروبا وروسيا ليستا على موجة واحدة. يبدو أن روسيا تنأى بنفسها تدريجا من أوروبا وتعتبر أن القيم الديمقراطية تهديد وجودي".

وبرر بوريل مهمته بضرورة "لقاء الآخرين في دولهم، في وقت تقع أحداث سلبية، بحيث نسمح لأنفسنا بتقييم أفضل للأوضاع التي نواجهها والإجراءات التي يمكن أن نتخذها".

وخلص وزير الخارجية الأوروبي "أفضّل هذا الأمر على أن أبقى في موقع رد الفعل وانتظار أن تحصل الأمور. إذا كنا نرغب في عالم أكثر أمانا مستقبلا، علينا أن نتحرك اليوم بعزم وأن نكون مستعدين للمجازفة".