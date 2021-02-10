الاتحاد الأوروبي يقر بارتكابه أخطاء في تأمين لقاح كورونا

أقرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، بأن دول الاتحاد ارتكبت العديد من أخطاء في تعاملها مع مصاعب تأمين لقاح كورونا.

جاء ذلك خلال شرح فون دير لاين، لآخر مستجدات حملات التطعيم، أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقالت: "إن البدء بتوزيع اللقاح لا يعني عدم وجود خلل خطير قد يؤدي إلى نهايتنا جميعاً، في ظل احتكار كل اللقاحات من قبل دول كبرى في الاتحاد على حساب البقية".

وأرجعت فون دير لاين، عدم حصول الاتحاد على اللقاح إلى قراره المتأخر في شرائه، وإلى المصاعب التي تواجهها شركات إنتاج اللقاحات بسبب ندرة المواد الأولية وصعوبة تركيبة اللقاح التي تحتاج في الظروف العادية 5-10 سنوات لتركيبها.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى تكوين آلية تصريح لتصدير اللقاحات المنتجة إلى دول داخل الاتحاد الأوروبي لضبط شركات الأدوية.

وأعلنت عن تطعيم أكثر من 17 مليون شخص منذ بدء الحملة نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020 بعد استلام ما يقارب 26 مليون جرعة من لقاح كورونا.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، فشل ممثلو الاتحاد الأوروبي وشركة "أسترازينيكا" لتصنيع الأدوية (بريطانية سويدية)، في حل الخلاف القائم بينهما حول مسألة توريد الشركة لقاحها المطور ضد فيروس كورونا.

وأثار الخلاف بين "أسترازينيكا" والاتحاد الأوروبي مخاوف بشأن تأمين اللقاحات، حيث تسعى الدول الرامية لإنهاء الوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية إلى ضمان الحصول على أكبر عدد ممكن من اللقاحات.

وجاء الخلاف بين الجانبين بعد أن رفضت "أسترازينيكا" اتهام الاتحاد الأوروبي بأن الشركة فشلت في الوفاء بالتزاماتها لتسليم لقاح الفيروس.

وتقول الشركة إن الأعداد الواردة في عقدها مع الاتحاد الأوروبي كانت أهدافا لا يمكن تحقيقها بسبب مشكلات في التوسع السريع في الطاقة الإنتاجية.