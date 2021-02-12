توقيف 14 شخصاً في الدنمارك وألمانيا بتهمة التخحطيط لشن هجوم إرهابي

بلغ عدد الاعتقالات في الدنمارك على خلفية مخطط مزعوم لشن هجوم إرهابي أربعة عشر شخصا اليوم الجمعة بعد احتجاز ستة أشخاص آخرين لحين مثولهم للمحاكمة.

وقبض على جميع المشتبه بهم في الدنمارك باستثناء شخص واحد اعتقل في ألمانيا.

كانت السلطات ألقت القبض على ثلاثة من المشتبه بهم (33 عاما و36 عاما و40 عاما) يحملون الجنسية السورية نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة إن السلطات في ألمانيا والدنمارك أعلنت بادئ الأمر أمس الخميس عن اعتقال ثمانية أشخاص، وجرى اليوم الجمعة، اعتقال ستة آخرين.

انعقدت جميع جلسات الاستماع في الدنمارك خلف ما يسمى بالأبواب المغلقة المزدوجة، ما يعني أن القضية محاطة بالسرية وأنه لم يعلن سوى عن قليل من التفاصيل المتعلقة بها.

ويعتزم جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم.



وقالت الوكالة، المعروفة في الدنمارك بالاختصار "بي إي تي"، أمس الخميس إن الأشخاص الذين اعتقلوا في الدنمارك يشتبه في أنهم "حصلوا على مكونات لصنع المواد متفجرة، وكذلك أسلحة، أو شاركوا في ذلك".

ولم يعلن عن هويات الأشخاص والجنسيات الأخرى.

أعلنت السلطات الألمانية في وقت سابق، عن أول ثلاثة عمليات اعتقال- اثنان في الدنمارك وواحدة في ألمانيا- وقالت إن تقارير أفادت بأن المشتبه بهم قاموا بشراء عدة كيلوغرامات من المواد الكيماوية في يناير/ كانون ثان، يمكن استخدامها في صنع متفجرات.

وقال مكتب الادعاء العام الألماني، إنه بتفتيش مسكن في مدينة دساو روسلاو- بين نومبورغ وبرلين- تم العثور على عشرة كيلو غرامات من مسحوق أسود وصمامات، كما تم ضبط المزيد من المواد الكيميائية في الدنمارك.

قال جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي، إن المعتقلين في الدنمارك يشتبه في أنهم "خططوا لهجوم إرهابي واحد أو أكثر أو شاركوا في محاولة إرهابية"، غير انه لم يحدد أين كان يحتمل وقوع هذا الهجوم.