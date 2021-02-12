محكمة العدل الأوروبية ترفض دعوى لقيادي بمنظمة "بي كا كا" الإرهابية

رفضت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة، دعوى رفعها شانلي دالوكاي القيادي بمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، للحصول على تعويض مالي بسبب إدراج اسمه في قوائم الإرهاب الأوروبية.

وشانلي دالوكاي هو مسؤول عن الشؤون المالية بالمنظمة الإرهابية، ويقيم بمدينة روتردام غربي هولندا.

وطالب دالوكاي الاتحاد الأوروبي بشطب اسمه من قوائم الإرهاب والحصول على تعويض مالي جراء الخسائر المالية التي تكبدها، بحسب تعبيره.

وفي 1 يوليو/تموز 2018 أصدر المجلس الأوروبي قرارا بإضافة القيادي البارز بالمنظمة ضمن القائمة السوداء وتجميد أمواله.

وفي 10 فبراير/شباط 2021 ، قررت محكمة لوكسمبورغ عدم قبول مزاعم دالوكاي، وغرّمته التكاليف الإدارية التي ترتبت على فتح الدعوى القضائية، بحسب مراسل الأناضول.

جدير بالذكر، أن الجهات العدلية في أوروبا حاولت الوصول لبيانات دالوكاي منذ عام 2007، عبر طلبات رسمية قدمت لحكومة أمستردام، لكن لم تجد حظاً من التجاوب.