فوز حزب المعارضة الرئيسي في كوسوفو في الانتخابات البرلمانية المبكرة

حقق حزب المعارضة الرئيسي في كوسوفو فوزا مؤكداً في انتخابات برلمانية مبكرة أجريت بالرغم من جائحة فيروس كورونا ووسط ركود اقتصادي ومفاوضات متوقفة مع العدو في زمن الحرب، صربيا.

فبنتيجة فرز 98% من الأصوات اليوم الاثنين، حصل حزب فيتيفيندوسيه (تقرير المصير) اليساري على 48%. وبذلك يتقدم الحزب بفارق كبير على حزب كوسوفو الديمقراطي من تيار يمين الوسط بنسبة 17٪، وحزب الرابطة الديمقراطية لكوسوفو المحافظ الحاكم بنسبة 13٪. وقد اعترف كلاهما بالهزيمة.

وتحدى الناخبون في انتخابات الأحد درجات حرارة بلغت 10 تحت الصفر وتساقط الثلوج للإدلاء بأصواتهم. فيما كانت نسبة المشاركة 47٪، وهي أعلى بنسبة 2.5٪ من انتخابات 2019، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية.

يواجه زعيم فيتيفيندوسيه، ألبين كورتي، الذي من المتوقع أن يكون رئيسًا للوزراء، تحدي إعادة اقتصاد الدولة الفقيرة للوقوف على قدميه وتقليل البطالة بعد محاربة الوباء، فضلاً عن مكافحة الجريمة المنظمة والفساد.

وقال كورتي قبل منتصف ليل الأحد "فزنا في هذا الاستفتاء من أجل العدالة والوظائف ولمكافحة الاستيلاء على الدولة والفساد. أولويتنا هي العدالة والوظائف."