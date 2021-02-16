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البرلمان الفرنسي يصوت لصالح مشروع "قانون الانفصالية"

وكالة الأناضول للأنباء
باريس
نشر في 16.02.2021 22:09
آخر تحديث في 17.02.2021 00:50
الجمعية الوطنية الفرنسية أسوشييتد برس الجمعية الوطنية الفرنسية (أسوشييتد برس)

صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى بالبرلمان)، في قراءة أولى لصالح مشروع قانون مكافحة "الانفصالية"، الذي يستهدف المسلمين، كما يراه كثيرون.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية (مقرها فرنسا) على موقعها الإلكتروني، مساء الثلاثاء.

وقالت الشبكة إن النواب الفرنسيين صوتوا لصالح مشروع القانون المثير للجدل، الذي يعتبر منتقدوه أنه يستهدف المسلمين، وليس أعداء الجمهورية.

ويأتي التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وأمام جلسة عامة، جرى خلالها تبنّي 313 تعديلاً، وسيحال للنقاش في مجلس الشيوخ نيسان/ أبريل.

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