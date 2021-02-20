ألمانيا.. الحكم بالسجن 3 أعوام على إرهابي قيادي في تنظيم بي كا كا

أصدر القضاء الألماني حكماً بالسجن على قيادي من منظمة "بي كا كا" الإرهابية لمدة 3 أعوام و5 أشهر.

وأفاد مراسل الأناضول، الجمعة، أن المحكمة العليا بمدينة كوبلنز (غرب)، حكمت على المدعو "غوغمان تشـ." البالغ من العمر 38 عاما بالسجن 3 أعوام و5 أشهر بعد إدانته "بالانتساب لمنظمة إرهابية أجنبية".

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن المحكوم عليه يحمل لقب "روجهات"، ويوصف داخل المنظمة بـ"المسؤول عن منطقة ساربروكن" منذ 2017، إلى جانب توليه "مسؤولية منطقتي فرانكفورت وهيسن" بين عامي 2018 و2019.

وجاء في القرار أن المدان كان مسؤولا عن إعطاء التعليمات للكوادر والمقاتلين الذين يعملون تحت قيادته بصفته الضابط الإقليمي للمنظمة، ومراقبة تنفيذ هذه التعليمات، ونقل المعلومات بانتظام حول التطورات المهمة إلى قياديي المنظمة في أوروبا.

ولفتت المحكمة الألمانية إلى أن المدان جمع للمنظمة الإرهابية حوالي 500 ألف يورو من "متبرعين محتملين" بين عامي 2018 و2019.

جدير بالذكر أن الشرطة الفيدرالية الألمانية ألقت القبض على "غوغمان تشـ" في محطة القطارات بمطار فرانكفورت مطلع 2020، وبدأت محاكمته في مايو/ أيار من نفس العام.

و"بي كا كا" المدرجة في لوائح المنظمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مسؤولة عن مقتل أكثر من 40 ألفا، بينهم أطفال ونساء ورضّع، خلال عملياتها الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما